Aus der Orca-Perspektive

Rund 500 Angriffe von Orcas auf Jachten in 40 Jahren. Warum nur? Aus umgekehrter Perspektive.

Nennt uns Orcas! Auf Spitznamen wie Schwertwal oder Killerwal verzichten wir. Schwert, Killer geschmackloses Menschenvokabular. Reine Angsthasenbezeichnungen. Euch wundert, wieso wir seit Kurzem eure Segelboote an greifen, in der Straße von Gibraltar? Seit 2020 sind wir - unsere kleine Jagdgruppe besteht aus zwölf Orcas, vorwiegend Weibchen - fünf Mal auf Segelboote losgegangen.

Drei haben wir versenkt. Wir von der „Orca Ibérica“ beißen euch am liebsten ins Ruder, das schmeckt zwar übel, aber so bleibt eurer Schiff stecken und muss abgeschleppt werden. Ihr grübelt, wieso wir keine Motorboote angreifen? Ja, wir sind doch nicht bescheuert und lassen uns von Schiffsschrauben zerstückeln! Für unsere Spiele eignen sich Jachten ideal. Unser Verhalten versucht ihr euch mit „Stress“ zu erklären, „verursacht durch den zunehmenden Wasserverkehr“ oder durch „traumatische Erlebnisse mit Schiffen“. Beides nicht ganz falsch. Aber wisst ihr, vor allem genießen wir den Schreck in euren Augen. Wir spüren, was euch am meisten Angst macht, unser tiefes Schnauben beim Auftauchen. Ihr findet das Geräusch „total animalisch“, so als wärt ihr mit eurem ohrenbetäubenden Motor- und Industrielärm, künstlich hergestellt von Sklavenmaschinen, nicht selbst die totalsten Animale.

Meine Theorie: Diesen Krach erzeugt ihr aus reiner Schwäche. Eure winzigen Körperchen halten sich ja nur mühselig an der Wasseroberfläche, halbtoten Käfern gleichend... mit diesen lächerlich dünnen Armen und Beinen! Bewegt ihr euch hingegen auf Schiffen vorwärts oder an Land, benützt ihr nur zwei eurer vier Extremitäten (kurioserweise bildet ihr euch auf die aufrechte Stellung eine Menge ein), was euch im Vergleich zu anderen Landsäugetieren völlig destabilisiert. Rutscht eine eurer Sohlen ab, folgt unwillkürlich ein Sturz.

Wieso greifen wir Orca Ibérica keine Menschen direkt an? Mitleid und Abscheu. Eine Kollegin hat vor vielen Jahren einmal einen von euch gefressen. Widerlich! Zäh und knochig, das Fischige fehlt, die Haut scheußlich dünn. Sie hat ihn ausgespuckt und jagt seitdem wieder schmackhafte Thunfische.