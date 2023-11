Reform: Ö1 bekommt eine „Tagesmoderation“

Radiodirektorin Ingrid Thurnher baut das Ö1-Programm um. Die ORF-Radios werden sich künftig in der Musikfarbe besser ergänzen.

Jetzt hat Radiodirektorin Ingrid Thurnher also ihre Flottenstrategie fertig: Die ORF-Radios werden künftig mehr und öfter miteinander reden, damit man sich den Markt und die Zielgruppen noch besser untereinander aufteilen kann. Als sie zur gemeinsamen Beratung eingeladen habe, hätten einander die Musikchefs der einzelnen Sender „einmal kennengelernt“, erzählt Thurnher schmunzelnd. Bisher habe jeder für sich geschaut, möglichst erfolgreich am Markt zu sein. Jetzt sollen sich die ORF-Radios gemeinsam möglichst breit aufstellen. „Wir brauchen nicht zwei, drei Ö3s in einem Bundesland.“ Also wird künftig die Musikfarbe der einzelnen Sender variiert, gleichzeitig soll bei inhaltlichen Beiträgen mehr zusammengearbeitet werden. Man werde sich intern besser abstimmen.