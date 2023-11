Schweizer Gipfel gefragt? Horn oder Piz geht immer

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Die Verbindungsbahn Hörnli - Urdenfürggli: Hochalpin Skifahren in Arosa-Lenzerheide. • Arosa Tourismus/Urban Engel

Starten in Chur in Graubünden, landen in Poschiavo im Veltlin. Die Orte verbindet die fantastische Bahnstrecke durch die Bernina-Region. Das berühmte Arosa als Prolog soll auch sein.

Es beginnt ganz harmlos. Mitten in der Altstadt von Chur stellt man sich im Skianzug an die Haltestelle wie in Wien an die Tram und wartet, bis der Zug nach Arosa erscheint. Wie alles, was mit Verkehr in der Schweiz zu tun hat: Er kommt pünktlichst. Bald verengt sich die Sicht aus der Garnitur der Rhätischen Bahn. Immer enger rücken die Flanken mit steilem Wald an die Gleise heran.