Früherer britischer Finanzminister Darling ist tot

Alistair Darling führte das Land durch die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008. Nach seiner Zeit als Minister kämpfte er für den Verbleib Schottlands beim Vereinigten Königreich.

Der frühere britische Finanzminister Alistair Darling ist tot. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher der Familie des Labour-Politikers. Darling starb demnach nach kurzer Krankheit auf einer Krebsstation in Edinburgh in Schottland. Er wurde 70 Jahre alt.

Darling war Finanzminister (Schatzkanzler) unter dem Labour-Premierminister Gordon Brown von 2007 bis 2010 und führte das Land durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Er hatte zuvor in verschiedenen Kabinettsposten unter Labour-Premier Tony Blair gedient.

Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich

Nach Ende der Amtszeit Browns und einem Regierungswechsel 2010 engagierte sich Darling für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich. Er galt als wichtige Figur in der Kampagne „Better Together“ beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum von 2014. Die Wähler in Schottland sprachen sich damals mehrheitlich gegen die Abspaltung ihres Landesteils aus.

Ex-Premier Brown zeigte sich in einer Mitteilung „zutiefst betrübt“ über den Tod des einstigen Weggefährten. Er würdigte Darling als „Staatsmann mit tadelloser Integrität, dessen Leben von einem starken Gespür für soziale Gerechtigkeit bestimmt war“. Browns Vorgänger Blair (1997-2007) lobte Darling als „sicherste aller sicheren Banken“ und fügte hinzu: „Ich erinnere mich mit riesiger Zuneigung an ihn. Er ist viel zu früh von uns genommen worden.“

Der aktuelle Labourchef und britische Oppositionsführer Keir Starmer sagte, Darling habe sein Leben dem Dienst an der Öffentlichkeit gewidmet und das Land mit ruhiger Expertise und Ehrlichkeit durch die globale Finanzkrise geführt.

Auch der frühere konservative Premierminister John Major zeigte sich traurig über Darlings Tod. „Alistair war ein anständiger Mann, der Höflichkeit, Vernunft und Intelligenz in die Politik brachte“, zitierte PA den früheren britischen Regierungschef (1990-97). (APA/dpa)