Wenig regt das Kind mehr auf, als wenn ich behaupte, dass ich bei Uno unschlagbar sei. Sie wissen schon, das Kartenspiel. Tatsächlich habe ich bei keinem anderen Spiel öfter gewonnen als bei Uno.

Wobei ich ziemlich sicher auch kein anderes Spiel öfter gespielt habe. Außer vielleicht Rummy, da wurde ich schon als kleines Kind von der Oma und der Großtante in unzählige Partien verwickelt. Spaß hat mir das gar nicht so extrem gemacht, allein schon, weil man als Kind gar nicht in der Lage ist, die mitunter gigantische Kartenhand, die sich bei so mancher Rummy-Partie ansammelt, zu halten.

Dann haben die älteren Damen noch dazu gern sehr lang überlegt, wo sie welche Karten taktisch klug anlegen oder neu arrangieren könnten, weshalb ich diese Rummy-Nachmittage nicht als übertrieben unterhaltsam abgespeichert habe. Wenn ich gar nicht mehr weiterwusste, ließ ich – ich war da bitte noch sehr klein – einige Spielkarten heimlich auf den Boden fallen. Nicht, weil ich gewinnen wollte, sondern damit die Partie endlich vorbei ist.

Auf meinem Uno-Queen-Thron sitze ich, fürchte ich, gar nicht mehr so fest, wie ich gern behaupte: Das Kind schlägt mich in Rummy und Uno – beides spielen wir praktisch nur in Graz mit der Oma – mittlerweile immer wieder.

Dass ich davon anfange, liegt übrigens daran, dass Uno soeben in einer feschen Sonderedition herausgekommen ist, für die sich die Designer von Kartell und die Uno-Menschen zusammengetan haben: Das knallige Uno-Rot-Grün-Gelb-Blau hat Platz gemacht für etwas pastelligere Nuancen. Statt riesiger Zahlen sieht man auf den Karten die ikonischen Kastell-Möbel. Ein tolles Geschenk für Weihnachten. Eigentlich.

Denn das Kartenspiel mit Menschen außerhalb der eigenen Familie zu spielen ist erfahrungsgemäß sehr heikel, weil jede Gruppe ihre eigenen, unverhandelbaren Uno-Regeln hat. Zum Beispiel: Wenn man eine Karte aufnehmen muss, darf man sie dann sofort ablegen oder erst in der Runde darauf? Nur eine von vielen Gretchenfragen im Uno-Universum (in der Runde darauf natürlich erst). In diesem Sinn: Schönen ersten Advent, mit oder ohne Uno!

