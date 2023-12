Münze Österreich-Chef: „Langfristig ist Gold ein tolles Investment“

Das Vorjahr war in der Geschichte der Münze Österreich ein absolutes Rekordjahr. Wir haben 3,5 Milliarden Euro an Edelmetallen umgesetzt. Wir werden heuer bei einem Drittel davon landen, also in etwa bei 1,2 Milliarden Euro. Allerdings haben wir mehrere Geschäftsfelder. Eines davon sind die Umlaufmünzen, also jene Euro-Münzen, mit denen jeder täglich bezahlt. Dieses Geschäft hat sich nach der Coronakrise wieder erholt. Wir werden heuer an die 100 Mio. Euro mit diesen Münzen umsetzen.