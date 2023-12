Schafft den VAR wieder ab!

Die Technik ist eine Hilfe, auch im Fußball. Nur Einsatz und Umgang damit sind eine Qual und zerstören die Freude am Spiel. Geduld zu haben ist schön, und auch gut. Nur von endloser Toleranz steht bei Fehlern jedoch nichts im Regelwerk.

En Elfmeter in der 98. Minute ist immer bitter. Speziell dann, wenn das Handspiel beileibe keines war, Referee und/oder Video-Assistent es jedoch glauben, ihre Kommunikation wieder misslingt, das Urteil ewig dauert. Das Streben nach Perfektion ist auch im Fußball richtig, aber in dieser Form ein schweres Foul.

Was der Normalverbraucher mit einem Gerät macht, das nicht funktioniert? Austauschen, auf Altbewährtes zurückgreifen – diesen Schritt sollten Fifa, Uefa und Ligen erwägen. Was im US-Profisport brilliert, klappt in Europas Fußball nicht.

Abseits mit roter Linie, rote Karte in x-facher Wiederholung und XXL-Auflösung – es genügt nicht für faire, schnelle Entscheidungen. In Österreich spielt das im Tennis makellos funktionierende Hawk-Eye-System mit, das beste der Technik-Welt. Nur, wenn es der Mensch weiterhin anders sieht, kann man sich ja für eine Seite das Geld sparen. ÖFB-Schiedsrichter-Chef Viktor Kassai kennt das Business, alle Befindlichkeiten. Selbst der Ungar sagt klipp und klar, dass VAR und Referees besser werden müssen.

Ob Linz gegen Sturm, Liverpool gegen Tottenham oder Paris gegen Newscastle: Vertrauen und Freude verschwinden nach grotesken Pfiffen mit VAR-Studium. Ist das fair, transparent? Wenn keine Trendwende gelingt, bleibt nichts anders übrig: Schafft den VAR, zum Wohle des Fußballs, wieder ab!

