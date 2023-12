„Immergrüne Tann-ja“ oder doch lieber „Silber-Gerlinde“?

Alle zwei Jahre bekommt das Wiener MuseumsQuartier neue Sitzmöbel. Über die Farbwahl der „Enzis“ darf wieder abgestimmt werden.

Am Anfang waren sie Schwimmbadblau, später Tröpferlbadblau und jetzt könnten sie „Enzi-an“-Blau werden. Es geht um die Farbwahl der kantigen Sofas im Wiener MuseumsQuartier. Bis 11. Dezember können geneigte Besucherinnen und Besucher noch über die neue Farbgebung abstimmen.

Zur Auswahl stehen heuer die Farben „Immergrüne Tann-ja“, „Blau blüht der Enzi-an“ oder „Silber-Gerlinde“. Die Namen sind von den Baum- und Pflanzenarten inspiriert, die seit Sommer 2023 das MuseumsQuartier begrünen. Die Aufstellung der neuen Enzis in der gewählten Farbe erfolgt Ende März.

Für diese Möbelgeneration kamen erstmals „Enzis recycled“ zum Einsatz. Die neuen Stücke bestehen bis zu 70 Prozent aus wiederverwerteten Getränkekartons. Nach Ablauf ihrer Lebensdauer wird die neue Enzi-Generation vollständig recyclebar sein und dem Stoffkreislauf erhalten bleiben - so sie nicht verkauft wird. Was zum nächsten Thema führt: Die alten Enzis in der Farbe „MA48orange“ können ab sofort über das MuseumsQuartier gekauft werden. Ein Stück kostet 720 Euro. (sh)