Eistraum Karlsplatz oder: Wenn in Wien Schnee fällt

Wia lustig is‘s im Wiener Winter? Der Karlsplatz am vergangenen Montag.

Wia lustig is‘s im Wiener Winter? Der Karlsplatz am vergangenen Montag. wf

Vom Zauber des Überrascht-Werdens: adventliche Betrachtungen zu einem Naturereignis.

Es ist ja etwas Wunderbares um das Überraschtwerden. Wer hätte sich in Kindertagen dem Zauber entziehen können, der von den frohen Erwartungen der Adventzeit ausging: Was würden diesmal Christkind, Weihnachtsmann oder sonst ein mysteriöser Geschenkelieferant unter den Lichterbaum legen? Nun, derlei Gabenfreuden mögen mit unser aller Älterwerden Krawatte für Krawatte und Parfumflacon für Parfumflacon schwinden. Dennoch, das Kind in uns bleibt sehnsuchtsvoll: Vielleicht würde sich ja doch noch einmal das Unvorhergesehene begeben.