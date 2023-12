„Glee“-Stars nehmen posthumen Naya Rivera-Song auf

„Prayer for the Broken“

„Prayer for the Broken“

Mit dem bisher unveröffentlichten Song „Prayer for the Broken“ gedenken einige „Glee“-Darsteller ihrer verunglückten Kollegin Naya Rivera.

Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Amber Riley und weitere „Glee“-Darsteller sind zusammengekommen, um einen bisher unveröffentlichten Song ihrer verstorbenen Kollegin Naya Rivera neu aufzunehmen. Der bisher unveröffentlichte „Prayer for the Broken“ kommt Alexandria House zugute, einer in Los Angeles ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die der verstorbene Star unterstützt hatte. Alexandria House bietet einen sicheren Wohnraum für Frauen und Kinder in Not.

„Wir wollten etwas tun, um sie zu ehren, etwas Positives aus solch einem schrecklichen, schrecklichen Ereignis hervorbringen“, sagte Kevin McHale in einem Interview mit „E!“, um das Projekt vorzustellen. „Es ist ein wirklich besonderer Song, und was noch wichtiger ist, die Fans werden ihre Stimme wieder hören“, fügte Ushkowitz hinzu.

Die Leiche der aus der Serie „Glee“ bekannten Schauspielerin Naya Rivera war im Juli 2020 im kalifornischen Lake Piru entdeckt worden. Ermittler gehen davon aus, dass sie ertrank. Rivera war 33 Jahre alt. Ihr damals vier Jahre alter Sohn wurde schlafend in einem Boot gefunden, das Rivera gemietet hatte.

In der populären Fernsehserie „Glee“ (2009-2015) hatte die in Kalifornien geborene Rivera die intrigante Cheerleaderin Santana Lopez gespielt, die sich in eine Mitschülerin verliebt, aber ihre Gefühle hinter Biestigkeit und Arroganz verbirgt. (sh)