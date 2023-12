Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Österreicher besonders ablehnend gegenüber EU: Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage bewerten nur 42 Prozent die Mitgliedschaft in der Europäischen Union positiv, 22 Prozent sehen sie als etwas Schlechtes. Das ist der jeweils niedrigste, beziehungsweise höchste Wert unter allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Mehr dazu

Israels Bodenoffensive im Süden Gazas könnte bis Jänner dauern: In der US-Regierung wird nach einem Medienbericht mit einer Dauer der derzeitigen Phase der israelischen Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen von noch mehreren Wochen ausgegangen. Wie der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf mehrere ranghohe US-Regierungsbeamte berichtete, könnte Israel demnach im Jänner zu einer „weniger intensiven, stark lokalisierten Strategie übergehen“, die auf bestimmte Hamas-Terroristen und -Führer abziele. Mehr dazu

Trump, „Diktator“ für einen Tag: Ex-US-Präsident Donald Trump wird nach eigenen Worten im Falle seiner Wiederwahl nicht zum Diktator - außer am ersten Tag seiner Amtszeit. „Nein. Nein. Abgesehen vom ersten Tag“, antwortete Trump am Dienstag bei einer Veranstaltung des Fernsehsenders Fox News. Er würde am „ersten Tag“ seine präsidialen Befugnisse nutzen, um die südliche Grenze zu Mexiko zu schließen und die Ölbohrungen auszuweiten. Mehr dazu

Zwischenbilanz bei der COP28: Ist ein Ausstieg aus Öl und Gas noch realistisch? Halbzeit bei der Weltklimakonferenz in Dubai: Darf man sich von diesem Klimagipfel noch einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern erwarten? Dieser Frage geht die aktuelle Folge des „Presse“-Podcasts nach. Mehr dazu

Frau Plakolm und die Schuldenfalle: Die Jugendstaatssekretärin warnt Jugendliche vor allzu lockerer Verschuldung. Im Juli prangerte sie noch allzu strenge Kreditvorgaben der Finanzmaktaufsicht öffentlich an. Über diesen Widerspruch schreibt Oliver Grimm in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, dass Österreich zu viele Feiertage hat. Mehr dazu