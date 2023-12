Halbzeit bei der Weltklimakonferenz in Dubai: Darf man sich von diesem Klimagipfel noch einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern erwarten?

Die Welt braucht ein Ausstiegsszenario aus Kohle, Öl und Gas. Das zeigt etwa ein aktueller Bericht, demzufolge der CO 2 -Ausstoß von Emissionen aus fossilen Brennstoffen in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen wird. Blöd allerdings, wenn der Vorsitzende der Weltklimakonferenz das anders sieht. An Sultan Al Jaber, Minister der Emirate und Ölkonzernchef in einer Person, hat es schon im Vorfeld der Klimakonferenz viel Kritik gegeben. Zuletzt musste er sich für die kolportierte Aussage rechtfertigen, es gebe keine Wissenschaftliche Fundierung für einen notwendigen Ausstieg aus fossilen Energien für das 1,5 Grad Ziel.

Aktuell kursieren verschiedene Optionen, was in der Abschlusserklärung der Cop28 tatsächlich stehen könnte – vom „geordnete und gerechte Ausstieg aus fossilen Brennstoffen“, den auch Jaber hier erwähnt hat, über „zu beschleunigende Bemühungen für einen Ausstieg“ bis hin dazu, den Ausstieg erst gar nicht zu erwähnen.

Michael Lohmeyer, Experte für Klima und Umwelt der „Presse“, spricht in dieser Folge darüber, ob ein gemeinsamer Entschluss zu einem tatsächlichen Ausstieg aus fossilen Energieträgern noch realistisch ist, und ob man ihn von dieser Klimakonferenz überhaupt erwarten darf.

Gast: Michael Lohmeyer, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

