Tricksen fürs Theater

Drei Teenager auf einem Trip durch Wien: Nils Voges und das Künstlerkollektiv sputnic bringen „Die Inkommensurablen“ als live animierten Trickfilm auf die Bühne.

Ziemlich sperrig kommt der Titel daher: „Die Inkommensurablen“. Selbst Raphaela Edelbauer, Autorin des gleichnamigen Romans, kam ins Schleudern, als sie den Begriff in einem Interview erklären sollte. Er stammt aus der Mathemathik und bedeutet – verkürzt und vereinfacht – so viel wie „nicht vergleichbar“. Warum der Titel? „Erstens ist eine der Hauptfiguren eine Mathematik-Studentin kurz vor dem Rigorosum. Außerdem geht es auch darum, ob es Teile der Gesellschaft gibt, die nicht kommensurabel zu anderen sind“, erklärt Nils Voges, der den Roman auf die Bühne des Volkstheaters bringt. Wer jetzt Angst hat, dass das Stück so abgehoben ist wie sein Titel, kann beruhigt sein: Lebendig und atmosphärisch dicht führt der Roman, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war, anhand dreier Teenager durch das Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Übersinnlich

Der Bauernbub Hans hat erstmals im Leben seine Tiroler Heimat verlassen. In Wien möchte er die Psychoanalytikerin und Expertin für „geteiltes Bewusstsein“, Helene Cheresch, aufsuchen, um mit ihr seine paranormale Gabe zu besprechen: Er kann vorausdenken, was andere sagen werden. Vor ihrer Praxis lernt Hans die Freunde Klara und Adam kennen – Klara ist in Inzersdorf in bitterer Armut aufgewachsen und die erste Wienerin, die im Fach Mathematik promoviert; Adam ist ein junger Aristokrat mit musischem Talent aus einer Dynastie von erzkonservativen Generälen – und ihm steht die Front bevor. Gemeinsam erlebt das Trio einen nächtlichen Trip durch Wien vor dem Tag der deutschen Kriegserklärung – ein Wien, das Edelbauer mit humorvoller Zuspitzung und historischer Detailtreue wiederauferstehen lässt.