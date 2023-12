Mehr Spaß zu Weihnachten

Es duftet schon nach Weihnachten. Ja? Oder nicht? Wer schwer in Stimmung kommt, könnte es hier versuchen.

Harten Themen nähert man sich ja am leichtesten auf der Humorebene. So lockert sich das Gemüt, der Stress schmilzt wie der weißbraune Gatsch auf den Straßen. Im Casa Nova wird man am 9. 12. beispielsweise mit Herbert Steinböck und Thomas Strobl für den Heiligen Abend textsicher. Die beiden beschäftigen sich mit „Es wird scho glei dumpa“ und so weiter. Das titelgebende Programm heißt „Weihnachtstralala“.

Am 10. 12. singen sich die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt im Orpheum durch ihr alljährliches „Kugel & Keks“. Die Comedienne Lydia Prenner-Kasper spielt am 14. 12. ihr halbweihnachtliches Stück „Leise pieselt das Reh“ im Orpheum. Am 16. 12. kehrt verlässlich wie das Christkind Ulrich Michael Heissig vulgo Irmgard Knef mit seinem/ihrem Weihnachtsspecial „Glöckchen hier - Glöckchen da“ in den Stadtsaal zurück.

Am 23. 12. laden Lore Li Lukas, Teresa Lukas, Leo Lukas (die ersten beiden sind seine Töchter) und Martin Buchgraber zum familiären „Adventkränzchen“ ins Kabarett Niedermair. Parallel dazu überspringen die Gebrüder Moped mit Miriam Hie und Anna Mabo mit „Baba 2023“ das besinnliche Thema und verabschieden sich in der Kulisse mit einem Jahresrückblick voller Miseren und Meilensteine.