Der Ritterstern – ein Gigant unter den Winterblühern

Bis zu vierzig Zentimeter groß werden die Blüten des Rittersterns, auch Amaryllis genannt.

Der Ritterstern Hippeastrum gehört zu den Amaryllisgewächsen und wird meist Amaryllis genannt, doch das ist nicht korrekt. Die echte Amaryllis ist eine Südafrikanerin mit ähnlichen Trichterblüten. Der Ritterstern jedoch ist in den trocken-kargen Gegenden der peruanischen Anden heimisch. Dort blüht er im südamerikanischen Sommer – also im Jänner und Februar, was uns hierzulande in der kalten Saison nur recht sein kann. Die Blüte des Rittersterns ist ein besonderes Spektakel. Je nach Sorte blüht er einfach oder gefüllt in zahllosen Farben. Richtig behandelt wird der Ritterstern uralt, und er vermehrt sich alljährlich über seitlich wachsende Kinderzwiebeln. Die können beim Umtopfen abgelöst und in einen separaten Topf gesetzt werden.

Ein paar Regeln sollte man beachten, dann treiben die großen Zwiebeln verlässlich jeden Winter aufs Neue ihre Riesenblüten. Wieder gilt: Je kühler die Pflanze steht, desto länger hält die Pracht. Sobald die Blüte verdorrt, wird sie abgeschnitten, um der Pflanze die kraftzehrende Ausbildung von Samen zu ersparen. In dieser Phase braucht sie vor allem eines: Nahrung. Die Zwiebel muss wöchentlich gedüngt werden, um wieder zu Kräften zu kommen. Nicht zu nass halten, sonst fault die Angelegenheit. Wie die meisten Zwiebelpflanzen will der Ritterstern zwischendurch immer wieder austrocknen.

Ab Mai wandert die Pflanze ins Freie, im September wird sie wieder ins Haus geholt, an einen kühlen Ort gestellt, nur sparsam gegossen und nicht gedüngt. Das Blattwerk darf verdorren und kann abgeschnitten werden. Die Zwiebel begeht ihre Ruhephase, und aus der erweckt man sie im November wieder mit sparsamen Wassergaben. Ab dann darf sie auch wieder heller und wärmer stehen. Bald wächst aus der dicken Zwiebel die Blütenknospe, bei älteren Exemplaren können das oft auch mehrere sein.