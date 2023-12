Der Wegbereiter der Wiener Moderne

Vor 100 Jahren gründete Otto Kallir die legendäre Neue Galerie in der Wiener Grünangergasse. Zwei Ausstellungen würdigen die Geschichte des Pioniers, der mit Beharrlichkeit und Leidenschaft die Wiener Moderne in die Welt brachte.

Vor 100 Jahren eröffnete in der Wiener Grünangergasse 1 die Neue Galerie, heute die Galerie nächst St. Stephan. Gegründet wurde sie von Otto Kallir, der mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und Überzeugungskraft der Wiener Moderne und allen voran Klimt, Schiele und Kokoschka den Weg zum weltweiten Erfolg ebnete.

Zum Jubiläum zeigt die Galerie Wienerroither & Kohlbacher eine Werkschau von Otto Kallirs bedeutendsten Künstlern, und die Galerie nächst St. Stephan präsentiert anhand zeithistorischer Dokumente die Geschichte, die geprägt ist von Verfolgung und Vertreibung und einem Neustart in den USA: Dort setzte Kallir mit der Galerie St. Etienne in New York fort, was er 1923 in Wien begonnen hatte.