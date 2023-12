Max Weiß: „Ich war auf jeden Fall von Geld getrieben“

Also wenn man Arzt oder Anwalt werden möchte – klar. Aber wenn es darum geht, Unternehmer zu werden, braucht es nicht unbedingt einen Abschluss oder ein Studium. Tatsächlich glaube ich, dass die ganze schulische Laufbahn relativ wenig darauf vorbereitet, was später im Leben alles so passiert. Oft sind die Leute, die in der Schule schwach waren, später erfolgreiche Unternehmer geworden.