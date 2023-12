Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Der große Tag des „Kronzeugen“: Im Prozess gegen Sebastian Kurz kommt es heute zum „Showdown“ mit dem Mann, dessen Chats manche Affäre ausgelöst haben: Thomas Schmid sagt als Zeuge aus. Die Hintergründe.

Prozesstag 5 im Live-Ticker: Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird falsche Beweisaussage rund um die Staatsholding Öbag vorgeworfen – er bestreitet. Heute wird also deren Ex-Chef als Zeuge befragt. Im Vorfeld belastete Thomas Schmid seinen einstigen Vertrauten schwer. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht, ab 09.00 Uhr.

US-Präsident Joe Biden lädt Wolodymyr Selenskij ins Weiße Haus ein: Bei dem Treffen solle über die „dringenden Bedürfnisse“ der Ukraine gesprochen werden, heißt es in einer Erklärung des US-Präsidialamts. Russland greift nach ukrainischen Angaben die Hauptstadt Kiew aus der Luft an. Die Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.

Trump will in Betrugsprozess doch nicht aussagen: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat überraschend seinen Verzicht auf eine weitere Aussage beim gegen ihn gerichteten Betrugsprozess in New York verkündet. Er habe zu dem Verfahren „nichts mehr zu sagen“, lässt er wissen. Schließlich habe er bereits „sehr erfolgreich und schlüssig“ in dem Fall ausgesagt. Mehr dazu.

Netanjahu an Hamas-Kämpfer: „Ergeben Sie sich jetzt“: Der Krieg werde noch andauern, „aber das ist der Anfang vom Ende der Hamas“, so Israels Ministerpräsident. Es werde der israelischen Armee nicht gelingen, den Widerstand der Hamas zu brechen, betont wiederum ihr Sprecher. Die UNO-Vollversammlung dürfte morgen über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der eine sofortige humanitäre Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen fordert. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Nahost-Ticker.

75 Jahre Menschenrechte: Vertreter von Regierungen und Zivilgesellschaft feiern heute und morgen in Genf den 75. Jahrestag der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird daran teilnehmen.

Wer holt die Golden Globes? In Beverly Hills werden heute (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 81. Golden Globe Awards bekannt gegeben. Die Verleihung in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 7. Jänner geplant. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehr dazu.

Europot geknackt: Ein Österreicher knackte am Wochenende den Rekord-Europot und gewann 240 Millionen Euro. Die anderen Teilnehmer werden sich fragen: Warum nicht ich? Doch das ist der falsche Zugang, schreibt Martin Stuhlpfarrer. Die Morgenglosse.