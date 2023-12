Nußdorfer Straße: Die Angst. Der Mord. Und dann?

Vom Tatort zum Memento gegen Gewalt an Frauen: ein Besuch im Alsergrund.

Das Böse hinkt nicht. Es hat keinen Buckel und keine krumme Nase. Das Böse schaut aus wie Sie und ich. Nicht weil es sich in dieser unserer Hülle der Normalität tückisch versteckte, um andere zu täuschen, nein, weil es Teil von uns allen ist. Und so sind es auch nicht die finsteren Verließe, die düsteren Winkel, in denen es uns vorzugsweise begegnet, sondern banale Orte des Alltags, die Küchen, die Schlafzimmer, die guten Stuben. Oder eine Trafik im Alsergrund.