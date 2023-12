Autofreier Bezirk? Sima erteilt Margareten eine Abfuhr

Der fünfte Bezirk wollte autofreie Sonntage im gesamten Bezirksgebiet einführen. Von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gab es dafür nun eine Absage: Für eine derartige Aktion fehle die rechtliche Grundlage.

„Autofreies Margareten“: Ein paar Wochen lang konnte Margareten davon träumen, dass das gesamte Bezirksgebiet an Sonntagen für den Autoverkehr gesperrt wird. Zunächst wie berichtet probeweise an einem Sonntag, dann regelmäßiger.

Aus diesen Plänen wird nun nichts: Denn die Stadt, die jede noch so kleine Straßensperre genehmigen muss, hat dem Projekt nun eine Absage erteilt, konkret teilt Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ihrer Parteikollegin, Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic, nun per Stellungnahme (die der „Presse“ vorliegt) mit: Man könne zwar einzelne Straßenzüge für Veranstaltungen sperren (gemäß §82 der Straßenverkehrsordnung), aber: „Für die temporäre Sperre von einzelnen Straßenzügen oder gar von ganzen Bezirken lediglich für den Zweck zur Unterbindung des Fahrzeugverkehrs gibt es keine rechtliche Deckung in der Straßenverkehrsordnung und daher kann dies nicht in Aussicht gestellt werden.“

Mehrheit der Bezirksvertretung war dafür

Der fünfte Bezirk hatte sich Anfang Oktober mehrheitlich für ein „autofreies Margareten“ ausgesprochen: Ein Antrag der Zwei-Mann-Fraktion „Wir für Margareten“ , die ursprünglich nur einen Teil der Schönbrunner Straße für den Verkehr sperren wollte, wurde auf Antrag der Bezirks-SPÖ auf den gesamten Bezirk ausgeweitet und mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, Links und Wir für Margareten beschlossen. ÖVP und FPÖ stimmten dagegen.