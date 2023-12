Wie Putins Krieg die Demokratie in der Ukraine herausfordert

Die Abgeordnete Oleksandra Ustinowa erzählt, wie Russlands Angriff den Parlamentarismus verändert hat. Offene Kritik am Präsidenten ist für sie ein Tabu. In der Ukraine fürchtet man, dass interne Zwiste nur Moskau nützen.

Bevor sie Parlamentarierin wurde, war Oleksandra Ustinowa eine bekannte Antikorruptionsaktivistin. Nach ihrem Einzug in die Werchowna Rada wollte sie Polizeigewalt verhindern, Menschenrechte stärken und weiter gegen Korruption kämpfen. Doch es kam anders. „Der Kriegsausbruch hat meine Arbeit total verändert“, sagt Ustinowa beim Gespräch im Kiewer Hotel National. Das Hotel war wegen seiner Lage einst ein Treffpunkt der Abgeordneten. Heute sitzen nur wenige Menschen in der Lobby, durch die ein kühles Lüftchen zieht. Ustinowa kommt in Jeans und Moonboots. Es ist kalt in Kiew.

Die 38-Jährige ist Fraktionschefin der liberalen Partei Holos, die der bekannte Rocksänger Swjatoslaw Wakartschuk gegründet hat. Holos wollte sich für Rechtsstaatlichkeit, E-Governance und Bildung einsetzen. So der Plan. Ustinowa beaufsichtigt heute für das Parlament die Waffenimporte aus dem Ausland. Sie reist regelmäßig in die USA, um für mehr Militärhilfe zu werben. „Alle Parlamentarier konzentrieren sich darauf, wie der Krieg gewonnen werden kann“, sagt Ustinowa und nimmt einen Schluck Schwarztee.

Ustinowas Tochter kam kurz nach Beginn des russischen Überfalls in den USA auf die Welt und ist aus Sicherheitsgründen mit einem Teil ihrer Familie dort geblieben. Für die Politikerin war klar, dass sie nach der Geburt ihres Kindes an ihren Arbeitsplatz in Kiew zurückkehren würde. „Wir sind alle da“, sagt sie über die Mitglieder des Parlaments.

Selenskij ohne Erfolg in USA