Das hohe Gehaltsplus im öffentlichen Dienst beschert der Stadt Wien Mehrkosten von 400 Millionen Euro. Trotzdem sei es ein vernünftiger Abschluss, sagt Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Mehr Geld kündigt er fürs Gesundheitspersonal an. Um die Arbeitslosenquote, die in Wien deutlich höher ist als im Bundesschnitt, will Hanke in den kommenden zwei Jahren 30.000 neue Jobs schaffen.