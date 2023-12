Lieferdienst Wien: Navigationsgeräte

Drucken

Teil 47 von 52

… was bisher geschah: Nach der Entscheidung ist vor der Entscheidung. Hier tun sich neue Wege auf, dort schließen sich andere Zugänge. Das ganze Leben ist eine einzige Fahrradfahrt, an Hindernissen vorbei.

Seit Lisa vor Kurzem in die Hauptstadt gezogen ist, nennt sie sich Ellis. Sie wohnt in einer Wohngemeinschaft mit Hanna und Moritz, und sie ernährt sich von Kartoffeln, Reis und Dosenmais. Ihr Nebenjob ist beim Lieferdienst Wien, ihr Hauptjob ist das Studium. Über ihrem Nebenjob und die ganze Sache mit Byamba hat Ellis das Studium vernachlässigt und ihr Ziel aus den Augen verloren.

Wien, die aufregende bunte Bundeshauptstadt, ist an manchen Tagen ziemlich grau, trist und unfreundlich. Das Leben ist gerade nur mittelgut. Ellis weiß an manchen Tagen nicht, was aus ihr werden soll. Auf dem Fahrrad kommt sie vom ersten in den letzten Bezirk, und sie sieht, wie die Menschen leben. Luxuriös, dann wieder sehr einfach und bescheiden. Diejenigen, die Essen bestellen, haben meistens wohl auch genug im Kühlschrank. Manchmal gibt es Leute, die auf den Lieferservice wirklich angewiesen sind, bettlägrige, alte, einsame. Hie und da ein Hikikomori, der seit Monaten das Haus nicht mehr verlassen hat und nur noch vor dem Computer sitzt, umgeben von Essensresten, Plastiksäcken und Spielzeug.