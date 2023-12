Lieferdienst Wien: Blüten & Hummeln

Folge 46 von 52

… was bisher geschah: Durch die Kraft von Poesie und Imagination hat Byamba endlich eine Entscheidung getroffen. Wie sehr sich diese bewähren wird, bleibt offen. Boss Anis braucht seine drei Arbeitskräfte.

Es gibt noch Fabian. Und es gibt die Vorlesungen an der Universität Wien. Das Tagesprogramm ist gefüllt mit Aufgaben in Job und Leben. Ellis muss ihre Prioritäten neu setzen, da hat die besorgte Mutter am Telefon nicht ganz unrecht, auch wenn Ellis das ihr gegenüber nie zugeben wird. Die junge Riderin tritt in die Pedale, verabredet sind alle am Abend bei Anis in der Zentrale, danach geht es weiter. Immer geht es weiter. Man muss sich dem Strom der Ereignisse bloß hingeben.

Ellis rollt mit einem Drittel Pferdestärke auf ihrem E-Bike den Wienfluss hinunter. Die beiden anderen folgen ihr, Ali und seine Familie bleiben im Supermarkt, um sich in der Mikrowelle das vorbereitete Essen wärmen. „Was ist los bei den lustigen Zitronen?“, fragt der ältere Sohn. Die Kinder nennen die Lieferdienstler immer die lustigen Zitronen, wegen ihrer gelben Arbeitsmontur. „Ach, die wollen nicht arbeiten“, erwidert Alis Frau in altbekannter Strenge.