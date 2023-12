Lieferdienst Wien: Riechen & Schauen

Teil 48 von 52

… was bisher geschah: 48 Mal wurde beim Lieferdienst Wien gekocht, gebacken und geliefert. Es wird Zeit für die Autorin, das Logistikgewerbe aus der Hand zu geben. Noch vier Ausgaben, dann ist der Laden dicht!

Ellis steuert die Universität an. Einen Schritt wagen! Sie wird ein wenig die Nase in den Hörsaal stecken, nur damit sie wieder weiß, wie es dort überhaupt riecht. Bildung wird vererbt, heißt es. Und da Ellis über ein solches Erbe nur bedingt verfügt, muss sie sich doppelt anstrengen. „So frisch wie ein Zitrone“, flüstert sie und atmet fest ein. Die Adresse am Universitätsring hat schon einige Namensänderungen hinter sich: Franzensring, Ring des 12. November, Dr.-Karl-Lueger-Ring. Über die Rampe führt der Zugang durch den Haupteingang ins Gebäude und von dort weiter in einen riesigen Innenhof. Hier sitzen die Studierenden mit ihren Kaffeebechern zwischen den Säulen und warten auf die nächste Vorlesung oder Prüfung. Bald werden auch Hanna und Ellis hier wieder sitzen und warten, tratschen und lachen.