Lieferdienst Wien: Dienstschluss

… was bisher geschah: Sem trägt ein T-Shirt, mit Betonung auf T-. Hatice will sehen, was darunter ist. Anis hat den Lieferdienst Wien verkauft, die zitronengelbe Arbeitskleidung landet bei der Caritas.

Vor Ali’s Supermark, dem Supermarkt ohne T, steht Hatice ganz verwandelt. Selbstverständlich ist sie immer noch Alis Frau, die ihren Mann von ganzem Herzen liebt, aber dieser Sem Eisinger in seinem weißen T-Shirt, den engen, hochgekrempelten Jeans und den glänzenden Sneakern sieht einfach toll aus, und Hatices Augen leuchten. Ein bisschen wie die Augen der Fatima, diesmal nicht das Böse abwehrend, sondern das Gute herbeisehnend. Am liebsten würde Hatice Sem Eisinger ohne T-Shirt sehen, um die ABS zu zählen, die Bauchmuskeln seines trainierten Körpers. Es geht ihr mehr um eine arithmetische als erotische Angelegenheit, rückt sie sich als zuverlässige Kassiererin ihr Begehr in Gedanken zurecht.