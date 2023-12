Wie liebt es sich in der Psychiatrie?

Andrea Landfried, geboren 1976, lebt in Heidelberg und leitet eine Stiftung.

Drei Frauen, die auf Seelen­verwandte treffen: Behutsam ­beschreibt Andrea Landfried Berührungen und Zerrissenheit.

So leise, so zart ist dieses Büchlein, dass man gar nicht weiß, welche Worte sich eignen, um dem Ton gerecht zu werden. In drei losen Geschichten lässt Andrea Landfried Frauen sich nach Frauen sehnen: nach deren Aufmerksamkeit, deren Berührung und deren Liebe. Nicht nur körperlich, auch seelisch haben einander die Frauen getroffen; diese Verbindungen sollen beschrieben werden. Aber wie?