UN-Votum: „Eine Katastrophe für Österreichs Ansehen“

Die SPÖ kritisiert das Nein zur Waffenstillstand-Resolution. Auch der grüne Koalitions­partner hätte anders abgestimmt.

Wien. Österreichs Nein zu einer Waffenstillstand-Resolution sorgt nicht nur für Aufregung in der arabischen Welt, sondern auch für Kontroversen in der Heimat: „Das Abstimmungsverhalten in der UNO ist eine Katastrophe für Österreichs internationales Ansehen“, erklärt Christoph Matznetter, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Parlament, gegenüber der „Presse“: Die SPÖ sei solidarisch mit den Familienmitgliedern der 130 israelischen Geiseln im Gazastreifen. Aber auch die Angehörigen der Entführten hätten sich für eine Waffenruhe ausgesprochen, um deren Freilassung zu erreichen.