Wie geht es der Demokratie?

Wird Österreich zu einer Wahldemokratie? Diese Frage geht eine Sendung von Radio Agora nach.

Umfragen zeigen, dass sich in Österreich ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Menschen einen „starken Mann“ an der Regierung wünscht; zivilgesellschaftliche Organisationen machen eine Verwässerung demokratischer Grundwerte aus. Grund genug, dieses Thema genauer zu beleuchten. Genau das versucht Heinz Pichler, bis zu seiner Pensionierung Bildungsreferent der Arbeiterkammer Kärnten.

In einem Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Tamara Ehs wird der Zustand der Demokratie in Österreich ausgelotet. „In Österreich ist die Demokratie nicht in ihrem Bestand , wohl aber in ihrer Qualität gefährdet“, so die These von Ehs. Sie ortet einen Mangel an demokratiepolitischer Bildung, andererseits gibt es hierzulande eine starke und gut ausgeprägte Zivilgesellschaft.

Angesichts eines mangelnden Demokratieverständnisses jener, denen politische Verantwortungen übertragen worden ist, stellen viele eine „beschädigte Demokratie“ fest, wodurch die Attraktivität sinkt, dass sich Bürger an politischen Prozessen beteiligen. Das Demokratieverständnis wird reduziert auf eine „Wahldemokratie“.

Wie dieser Entwicklung begegnet werden kann, ist eines der Themen, die in dieser Folge von „Panoptikum Bildung“ erörtert werden. Noch einmal Ehs: „Eine demokratisch organisierte Gesellschaft kann Polarisierung nur überwinden, wenn sie Brüche nicht verdeckt, sondern repariert und die Reparatur sichtbar macht.“ (milo)

