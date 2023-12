Was die Bundesimmobilien mit René Benkos Signa zu tun haben

Die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft BIG hat vier Projekte mit der strauchelnden Signa. Wie geht es da weiter? Gelangt die Wiener Postsparkasse etwa in Staatshand?

Der vergangene Montag, 10 Uhr, in der Wiener Trabrennstraße 2c. Hier, in der Zentrale der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft BIG, sind die neun Mitglieder des Aufsichtsrates, mit Christine Catasta an der Spitze, zusammengetroffen. Bis 14 Uhr dauert die Sitzung – es gibt rund um das Unternehmen, das mit circa 2000 Liegenschaften zu den größten Immobilieneigentümern des Landes gehört, ja auch genug zu besprechen. Durchaus Positives. Aber auch weniger Erbauliches.