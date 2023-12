Gabriel Felbermayr: Wir müssen damit rechnen, dass es für diese Branche insgesamt schwierig bleibt. Denn die Zinsen werden so schnell nicht sinken, und es sind ja die stark gestiegenen Zinsen, die diese Probleme ausgelöst haben. Wir haben in dieser Branche auch nicht immer wahnsinnig viel Transparenz. Das sieht man auch an dem gegenständlichen Fall. Und daher sollte man sich darauf vorbereiten, dass da noch etwas hochkommt. In der Größenordnung wie bei Signa wahrscheinlich nicht.