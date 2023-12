Finanzstadtrat Hanke: „Es wird mehr Geld geben“

Jeder Euro, den wir aufnehmen, wird investiert. Etwa in den Gesundheitsbereich. Mein Kollege Peter Hacker und ich wollen in den nächsten zehn Jahren in die Erneuerung des Wiener Gesundheitsverbunds investieren. Auch auch im Pflegebereich haben wir Tausende neue Stellen zu besetzen. Wir werden in den nächsten zwei Jahren drei Milliarden Euro in die Wiener Linien investieren. Das betrifft etwa den Ausbau der Linien U2 und U5. Alles zusammen ist ein Impuls für die Wiener Wirtschaft. Wir investieren bewusst in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wir befinden uns in einer Rezession, das können wir nicht schönreden. Momentan gilt es, in die Zukunft und in die nächste Generation zu investieren.