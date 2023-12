Sonnenwende und Weihnachten

Es ist die Zeit, in der sich vieles umkehrt. Der vorweihnachtlichen Hektik folgt die Phase der Ruhe, und nach der Wintersonnenwende kommt selbst in Frost und Eis das erste Gefühl eines bevorstehenden Frühlings auf.

Eine der großartigsten Erfindungen zur Vermeidung von Stress und Konsumwut in der Vorweihnachtszeit ist das sogenannte Wichteln. In einer Gruppe von Menschen, etwa der Familie, beschenkt jeder nur eine einzige Person. Sie wird sozusagen als Namenszettel aus dem Hut gezogen, und es bleibt bis zum Abend der Bescherung geheim, wer wen beschenkt. Der Konsumirrsinn ist so ausgeschaltet, jeder bekommt eine einzige feine Gabe unter den Christbaum gelegt, und zwar eine, die sich der Schenkende sehr gut überlegt hat.

Wer einen Gartenmenschen zieht, darf sich freuen, denn er kann aus dem Vollen schöpfen. Grünfinger zu beschenken ist einfach, und hier kommen ein paar simple Vorschläge, über die sich jeder freut. Ein Miniglashaus zum Vorziehen diverser Sämereien beispielsweise kann gleich im Jänner mit Chilisamen in Betrieb genommen werden. Auch gute Gartenscheren unterschiedlicher Größe und Form sind immer willkommen, insbesondere bei Leuten wie mir, die ihre Scheren ständig irgendwo liegen und verrosten lassen.