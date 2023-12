Geschenktipps: Die besten Kochbücher fürs Christkind

Kochbücher gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Eine Entscheidungshilfe für Schenkende: Fünf Favoriten aus den Neuerscheinungen des vergangenen Jahres.

Bücher gehören bekanntlich zu den Lieblingsgeschenken zu Weihnachten, Kochbücher machen vielen Hobbyköchinnen und -köchen ganz besonders viel Freude. Nur: Welches soll man heuer verschenken? Fünf Favoriten aus den Neuerscheinungen des vergangenen Jahres.

„Österreich Express“ von Katharina Seiser, Brandstätter Verlag, 288 Seiten, 36 Euro

Das neue Standardwerk für die schnelle österreichische Küche: Extrem sorgfältig ausgearbeitete, quasi gelingsichere Rezepte von Eierspeise über Zwiebelrostbraten bis zu Palatschinken.

„Crispy and Crunchy“ von Mochi, Brandstätter Verlag, 208 Seiten, 36 Euro

Frittiert schmeckt alles doppelt so gut – oder? Fleisch, Fisch, Garnelen, Obst: egal. Die Aromen und Kombis in diesem Buch sind klassisch Mochi: japanische Fusionsküche at its best.

„Der Geschmacksthesaurus. Band 2“, Niki Segnit, ZS Verlag 416 Seiten, 36 Euro

Der erste Band war ein Weltbestseller, nun gibt es Teil zwei mit Fokus auf die Pflanzenküche: eine Art Schmökerbuch, das die besten Aromakombis verrät, mit Anekdoten und Rezeptideen gespickt.

„Der Fischer und der Koch“, Lukas Nagl und Tobias Müller, Servus Verlag, 336 Seiten, 49 Euro

Das perfekte Buch für alle, die Fisch und/oder das Salzkammergut lieben: Reportagen, die Basics der Süßwasser-Fischküche und 60 Rezepte von Spitzenkoch Lukas Nagl: von Matjes über Ceviche bis zu Burger.

„Cucina Povera“, Gennaro Contaldo, Ars Vivendi, 192 Seiten, 29,50 Euro

Er ist der Mentor von Jamie Oliver (der dieses Jahr auch ein nettes mediterranes Kochbuch veröffentlicht hat): In diesem Buch widmet sich Gennaro Contaldo der italienischen Armeleuteküche. Simpel und effizient.