Wie uns Threads die letzten Daten (und noch mehr Zeit) raubt

Seit Donnerstag, 15. Dezember ist Threads auch in Europa abrufbar.

Seit Donnerstag, 15. Dezember ist Threads auch in Europa abrufbar. Reuters / Dado Ruvic

Seit 14. Dezember ist der neue Meta-Dienst Threads auch in Österreich abrufbar. „Presse“-Tech-Expertin Barbara Steinbrenner erklärt, was das Netzwerk genau kann. Warum unsere Daten in dem sozialen Netzwerk noch immer nicht ausreichend geschützt sind und wie der Kampf zwischen Elon Musk und Marc Zuckerberg weitergehen könnte.

Gast: Barbara Steinbrenner, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Quellen: White House; YouTube

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Zuckerberg und die Threads: Die Fäden laufen nun auch in Europa zusammen