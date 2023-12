Der Dow Jones auf Rekordjagd

Weihnachtsfreude in New York: Der Dow Jones hat den Anlegern ein neues Rekordhoch beschert.

Der US-Aktienindex Dow Jones hat nach knapp zwei Jahren wieder ein Rekordhoch erreicht. Ist die Marke von 40.000 Punkten in Reichweite?

Diesmal ging es schnell: In nicht einmal zwei Jahren hat der Dow Jones ein Rekordhoch erreicht (Jänner 2022), ist um mehr als 20 Prozent in einem Bärenmarkt gefallen (Oktober 2022) und hat das nächste Rekordhoch erklommen: Vorige Woche übersprang der altehrwürdige Leitindex nach der Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Leitzins unverändert zu lassen, erstmals die Marke von 37.000 Dollar. Am Freitag schloss er bei 37.305 Zählern, am Montag ging es vorbörslich weiter nach oben.

Nicht immer gehen Bärenmärkte so rasch vorüber: So sollte es nach der Finanzkrise sechs Jahre dauern, bis der Dow sein Rekordhoch von 2007 wieder erreichte. Nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 mussten Anleger gar 25 Jahre, nämlich bis 1954, auf einen neuen Höchststand warten. Im Vorjahr machten die Zinserhöhungen dem 30 Werte umfassenden Index zu schaffen, er rutschte um neun Prozent nach unten. Heuer gibt es bis dato ein Plus von mehr als 13 Prozent. Das ist mager im Vergleich zum breit gefassten Index S&P 500, der um 23 Prozent zugelegt hat. Doch konnte der S&P bis dato nicht ganz zu seinem Rekord aus dem Jahr 2021 aufschließen.

Berkshire, Google nicht dabei