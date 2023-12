Ein Sex-Tape aus dem US-Senat in unseren Timelines

Der politikaffinen Twitteria wurde am Wochenende ein Sex-Tape mit zwei Männern in ihre Timeline gespült, offenbar wurde es in einem Anhörungsaal des US-Senats aufgenommen. Nun gibt es Aufruhr.

Am Wochenende machte im Netz, vorrangig auf Twitter (X), ein Video die Runde, das zwei Männer beim Sex in einem Anhörungssaal des US-Senats zeigen soll. Ursprünglich veröffentlicht hatte die Aufnahme der „Daily Caller“, ein rechtes US-Medium mitbegründet von Tucker Carlson, einst Fernsehmoderator bei Fox News. Aber natürlich verbreitet sich ein solcher Inhalt auch über die Grenzen der Stammleserschaft hinaus, landet in den Timelines all jener, die sich für Politik oder Drama (oder beides) interessieren.

Dem „Daily Caller“ zufolge wurde das Video in einer „privaten Gruppe für schwule Männer in der Politik“ geteilt. Identitäten wurden nicht bestätigt, natürlich wird im Netz aber gemutmaßt. So soll einer der beiden Männer Aidan Maese-Czeropski sein, ein Mitarbeiter des demokratischen Senators Ben Cardin.

Polizei untersucht das Video

Am Samstag veröffentlichte dieser eine Erklärung via LinkedIn, einem sozialen Netzwerk zur Pflege von Geschäftskontakten. Er bezog sich dort zwar nicht auf das Video, sprach aber von einer „schwierigen Zeit“. Weiter schrieb er: „Ich wurde dafür angegriffen, wen ich liebe, um eine politische Agenda zu verfolgen. Auch wenn einige meiner Handlungen in der Vergangenheit von schlechtem Urteilsvermögen zeugten, liebe ich meinen Job und würde meinen Arbeitsplatz niemals respektlos behandeln. Alle Versuche, meine Handlungen anders darzustellen, sind erfunden, und ich werde prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten mir in dieser Angelegenheit zur Verfügung stehen.“

Die Polizei untersucht nach eigenen Angaben derzeit das Video, Details zu den Personen im Video wurden „CNN“ zufolge auch hier nicht bestätigt. Cardins Büro hat indessen eine Erklärung abgeben, wonach Maese-Czeropski „nicht mehr beim US-Senat beschäftigt“ sei.

Republikaner und Rechte betrauern dieser Tage „meinen geliebten Senat“ auf X. Noch ist unklar, ob die Videoaufnahme einen kriminellen Tatbestand erfüllt. Sie kann jedoch ein Verstoß gegen die Ethikregeln des Senats gewertet werden. (evdin)