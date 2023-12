Vor Weihnachten: Kundin versucht, Wiener Buchhandlung zu retten

Die Audiamo Hörbuch-Handlung sperrt nach 16 Jahren physisch zu. Das Geschäft gibt es nur mehr online. Auch die Buchhandlung Métamorphose steht vor dem Aus. Eine Kundin versucht, die Buchhandlung nun zu retten.

Das Mail ging gestern, Mittwoch, hinaus: „Liebe Freundinnen und Freunde schöner Bücher und ausgewählter Literatur! Ich wende mich in einer Herzensangelegenheit an Euch/Sie.“ In dem Mail geht es um die kleine Buchhandlung Metamorphose im 5. Bezirk. Geschrieben hat die Mail Barbara R., eine Kundin der Buchhandlung. Die sie nun retten will.

Denn die kleine („wunderbare“) Buchhandlung Metamorphose in der Margartenstraße 71 kämpft kurz vor Weihnachten ums Überleben. „Kerstin Tuma, die Besitzerin, hat einen ungünstigen Zeitpunkt für die Eröffnung ihres Geschäftes erwischt und daher keine ausreichende Corona-Unterstützung erhalten“, schreibt die Stammkundin. „Daher wende ich mich mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an euch.“ Insgesamt hängen dem kleinen Geschäft noch Corona-Altlasten von 5000 Euro nach, die Betreiberin Kerstin Tuma akut bis 31. Dezember nicht bedienen kann. Diese 5000 Euro will Kundin R. nun auftreiben.

„Weihnachten ist die Zeit des Wünschens und der Hoffnung. Vielleicht auch der Wunder. Wäre es nicht wunderbar, mitzuhelfen, dass Kerstin Tuma diese außergewöhnliche Buchhandlung weiterbetreiben kann?“, schreibt sie. Überweise kann man das Geld an: Kerstin Tuma, IBAN: AT96 2011 1839 1524 9202

Tuma hat ihre kleine Buchhandlung erst 2018 eröffnet. Sie selbst beschreibt sie als „Buchgalerie“, in der sie viel Wert auf schön gestaltete Bildbände, hochwertige Natur-, ungewöhnliche Kochbücher (etwa aus dem jüdischen Mandelbaum-Verlag), fast künstlerische Kinderbücher, aber auch Klassiker (von Musil bis Doderer) in den „schöneren Ausgaben“ legt. Manche Menschen werden Kerstin Tuma vielleicht auch aus der Café/Buchhandlung-Fusion „phil“ in der Gumpendorfer Straße kennen, denn dort hat sie Buchhandlungs-Teil mit aufgebaut.

Audiamo-Geschäft schließt nach 16 Jahren

Tumas Shop ist nicht der einzige, der von Änderungen betroffen ist. Auch der Hörbuchladen Audiamo schließt nach 16 Jahren seine Pforten in der Kaiserstraße. Das Geschäft verschwindet allerdings nicht komplett. Audiamo wird weiterhin bestehen bleiben, allerdings nur mehr als Online-Shop, wo alle möglichen Hörbücher von verschiedenen Verlagen verkauft werden. Dabei gibt Audiamo auch selbst Hörbücher heraus. Der Hörbuchverlag Audiamo wurde 2017 von Monika Röth Und Günter Rubik gegründet. Der Fokus des Verlags liegt dabei auf österreichischen Autoren und Stimmen, sowohl auf klassischer Literatur als auch auf österreichische Regionalkrimis, heißt es auf der Verlags-Homepage.