Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Polizei sucht nach Bluttat an Prager Uni nach Motiv: Nach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag sucht die Polizei weiter nach einem Motiv für die Tat. Ein 24-jähriger Student soll nahe der bekannten Karlsbrücke 14 Menschen erschossen und Dutzende verletzt haben. Auch der Schütze ist tot - ob er sich selbst gerichtet hat oder von den Kugeln der Polizei getroffen wurde, soll die Obduktion der Leiche ergeben. Mehr dazu.

Sturmtief „Zoltan“ hat Deutschland erreicht: Kurz vor Weihnachten sorgt Sturmtief „Zoltan“ in Deutschland für Chaos, besonders im Norden. Züge und Fähren fallen aus, Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen. Auch heute ist weiter mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zu rechnen, an den Küsten wird vor Sturmfluten gewarnt. Mehr dazu.

Abstimmung über Gaza-Resolution erneut vertagt: Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats beraten über einen neuen Kompromissvorschlag. Der US-Allianz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer haben sich nach Angaben aus den USA mehr als 20 Länder angeschlossen. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Nahost-Ticker.

Selenskij appelliert vor Weihnachten an Kampfgeist: Es sei nun „ein Maximum an Energie nötig“, so der ukrainische Präsident , damit die Ukraine ihre Ziele erreiche. Die Zeit zum Ausruhen komme später. Nach einer erneuten Drohnenattacke auf die Ukraine meldet Kiew einen Brand in einem Hochhaus. Und: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hält Putins Kriegsziel für nicht mehr erreichbar. Die aktuellen Entwicklungen im Krieg im Osten im Überblick.

Was man über den heiklen Raiffeisen-Strabag-Deal wissen muss: Die Raiffeisen Bank International (RBI) einen Weg gefunden, ihre in Russland eingefrorenen Gewinne nach Österreich zu holen. Wie der aussieht und wie viel Erfolg der haben kann, erzählt Madlen Stottmeyer im Podcast.

Mit Populismus wird sich China kaum beeindrucken lassen: Die Herausforderung der an­rollenden E-Autos aus China ist größer als ein paar Dienstwagen. Christoph Zotter in der Morgenglosse.

David Alaba zum 10. Mal „Fußballer des Jahres“: Der Fußballer des Jahres heißt zum zehnten Mal David Alaba. Der Kapitän des ÖFB-Nationalteams und Profi von Real Madrid, der am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss erlitten hat, ist damit überlegener Rekordhalter, das sei „eine riesige Ehre“. Mehr dazu.

Ein Nilpferd für den Christbaum: Eine ganz persönliche Tradition, immer im Advent: Die Suche nach besonderem Christbaumschmuck. Ein weiterer Teil unserer Weihnachtsglosse.