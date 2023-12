Weihnachten im Garten

Schmeißen Sie schrumpelig gewordene Äpfel nicht weg, die Vögel freuen sich darüber.

Die Tierwelt draußen im Garten kann derzeit noch aus dem Vollen schöpfen, wenn dort die richtigen Pflanzen gedeihen. Gerade sind die Mispeln weich geworden, die Nachtfröste haben dafür gesorgt, und der gesamte Baum hängt voller süßer Leckereien für Amseln und andere Gartenbewohner.

Die Vögel picken auch liebend gern an den letzten Feigen, die auf den Ästen verblieben sind. Sie fressen die Mehlbeeren des Weißdorns und die Vogelbeeren der Eberesche. Der Feuerdorn hingegen, dessen Früchte eine ihrer Lieblingsspeisen sind, ist bereits leergefuttert. An den Samenständen der Karden und der Sonnenblumen versammeln sich regelmäßig die Distelfinken und die Schwanzmeisen, und alle, auch die Eichhörnchen, lieben die Kerne in den Zapfen der Lärchen. Auch an den Futterhäuschen herrscht Hochbetrieb, doch nicht alle Vögel ernähren sich vorwiegend von Kernen.

Ohne viel Aufwand ein Festmahl für Vögel

Wenn Sie etwa Amseln, Rotkehlchen und vielen anderen da draußen eine Freude machen wollen, stellen Sie jetzt nicht nur ein Futterhäuschen mit vielfältigem Angebot auf, sondern hängen auch Äpfel und Birnen in die Bäume. Oft schmeißt man braun gewordenes Obst achtlos weg, während sich die Tiere da draußen darüber freuen würden. Ausprobieren und beobachten, Sie werden sich wundern, wie viele Vögel daran picken werden.

Man muss überhaupt keinen Aufwand betreiben, die Äpfel können einfach in Astgabeln fixiert oder an einem Ästchen aufgespießt werden. Vorher ein Loch zu stechen macht die Sache einfacher. Tatsächlich wäre es jedoch das Beste, all die Leckereien auf natürliche Weise zur Verfügung zu stellen. Also: Ein paar Beerensträucher und Beeren und Früchte tragende Bäume pflanzen, die Blumenbeete im Herbst nicht abräumen, sondern lieber Zaunkönig, Fink, Zeisig und Co. dabei zusehen, wie sie an den feinen Sämereien naschen.