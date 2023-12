Die Klimanews der Woche außerdem mit wieder entdecktem Wasserkäfer in den Donauauen, die leider schrumpfen, und einem Weihnachtswunsch für Lieferketten in den Städten.

Das Nashorn leidet: Stress beim Umsiedeln

Viele kennen Reisedurchfall und veränderte Mikroflora bei Ortswechseln. Dass dies für Nashörner im südlichen Afrika ein ernstes Problem ist, bestätigte nun ein Team um Friederike Pohlin der Vet-Med-Uni Wien (Conservation Physiology). Es analysierte Kotproben von Nashörnern, die aus Sicherheitsgründen weit transportiert werden: in Naturschutzgebiete, wo die gefährdete Art noch Chancen hat. Nach dem Transport und Stress leiden viele Breitmaulnashörner an Durchfall und Gewichtsverlust. Das liegt an einer veränderten Darmflora. Nun werden therapeutische Gegenmaßnahmen gesucht.

Die Donau-Au schrumpft: Renaturierung in Planung

Über 70 Prozent der Auen und Küstenfeuchtgebiete sind im Einzugsgebiet der Donau und im Donaudelta bereits verschwunden oder stark degradiert. Diese alarmierende Situation ist Ausgangspunkt des EU-Renaturierungsprojektes „Restore4Life“. Darin arbeiten 31 Institutionen, darunter die Boku Wien, an einer Plattform, die Forschende mit Entscheidungsträgern vernetzt. Anhand von zehn Demonstrationsgebieten werden derzeit Indikatoren für u. a. Auenbewertungen und Umweltbildungsmaßnahmen entwickelt und getestet.

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Credit: Zdeněk Mačát

Der Wasserkäfer ist da: Neuer Fund in Österreich

Was es alles in der Au zu entdecken gibt, dokumentiert ein Team des Naturhistorischen Museum Wien. Bei einem Insektenmonitoring fand es an den Donauufern Niederösterreichs den Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus). Der 1,6 cm kleine Wasserkäfer bevorzugt nährstoffarme Gewässer mit dichter Vegetation und war seit 1930 nicht mehr in NÖ gesichtet worden.

Vorbild Natur: Oft reicht „gut genug“ anstatt „perfekt“

Härter, glatter, flexibler? Viele Materialien werden von Menschen für bestimmte Eigenschaften optimiert. Die Natur macht das anders: Pflanzen und andere Lebewesen sind auf viele Funktionen abgestimmt, selten sind sie in einer Eigenschaft Weltmeister.

Das Team um Ille C. Gebeshuber (Institut für Angewandte Physik, TU Wien) bewertete, wie Wissenschaft und Technik das Naturprinzip integrieren können (Advanced Functional Materials). Statt „perfekt“ reiche oft „gut genug“, wenn es um Härte, Flexibilität oder Oberflächenstruktur geht. Der neue Ansatz soll Materialien langlebiger und leichter reparierbar sowie wiederverwendbar machen

Weihnachtswunsch für die städtische Logistik

Vor Weihnachten werden noch weit mehr Pakete ausgeliefert als sonst. Doch noch immer fahren Leute etwa mit Autos zu Paketboxen. Passend dazu wurde kürzlich an der Uni Klagenfurt ein Forschungsprojekt genehmigt, das die Lieferketten in Städten nachhaltiger und effizienter gestalten soll.

Es brauche bessere Optimierungs- und Simulationswerkzeuge für die Entscheidungsfindung in diesem komplexen Feld, heißt es vonseiten der Projektleitung. Aktuell seien die Werkzeuge noch nicht ausgereift genug und zudem in der wissenschaftlichen Literatur verstreut. Diese Lücke will man nun schließen – und damit künftig besser auf neue Technologien und Trends reagieren können.