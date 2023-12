Song der Woche: Eine andere Heaven’s Door

Das Musik-Magazin „Pitchfork“ reiht „Knockin“ von MJ Lenderman auf dem stolzen Platz 22 in seiner Liste der besten Songs des Jahres 2023.

MJ Lenderman: »Knockin«. Wer an des Himmels Tür klopft, tut das hier zögerlich. Bob Dylan näherte sich in „Knockin’ On Heaven’s Door“ der Tür ohne Wiederkehr langsamen Schrittes, Guns N’‘ Roses klopften im Cover ausführlich, fünfeinhalb Minuten lang, mit fetten Gitarren und intensiven Wehklagen. Wer Eintritt verlangt ins nächste Reich, steht am Lebensende; es wird dunkel, „dark, too dark to see“. Gar zaghaft klopft MJ Lederman in seinem Song (kein Cover!). Hier kommt Illumination ins Spiel, hört er doch das „enfant terrible“ des Golfsports, John Daly, den Dylan-Song intonieren. Von Daly gibt es wirklich Aufnahmen, 2011 sang er bei einem Golf-Event, im Vorjahr dann mit alkoholschwerer Zunge in einer Bar in Texas. In der Folge legt Lederman aber nicht Waffen und Abzeichen ab wie der einstige Folk-Barde. Sein Heil sucht er bei einer Frau: „Her love for me is real“. Am Abend wolle er an „Heaven’s Door“ klopfen. Er mag eine andere Art von Himmel meinen.