Aserbeidschan ist islamisch geprägt, war aber in der Sowjetzeit völlig säkular. Meine Eltern waren - wie die meisten in der Sowjetunion - beide Atheisten und konfessionslos. In meiner Kindheit gab es gar kein Weihnachtsfest, die Geschenke bekamen die Kinder zu Neujahr. Das ist heute noch so: ein Relikt aus der offiziell atheistischen Sowjetunion. Aber auch im heutigen Russland und überhaupt in der orthodoxen Tradition ist Weihnachten auch für gläubige Christen weniger wichtig als Ostern. Das finde ich vollziehbar: Schließlich wurden wir alle geboren, aber nur Christus ist auferstanden.