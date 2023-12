Gas in Österreich wird teurer – und schuld daran ist Deutschland

Die Bundesrepublik lässt sich die Sicherung ihrer Gasversorgung von den Nachbarländern bezahlen. Für Österreich bedeutet das Mehrkosten von fast 200 Millionen Euro im Jahr. Industrie und E-Control halten die Abgabe für EU-rechtswidrig.

Wien. Mit Jahreswechsel hebt die Regierung planmäßig den österreichischen CO 2 -Preis an – und die Gegner der klimapolitisch sinnvollen Maßnahme sparen nicht mit Kritik. Weitgehend unbemerkt bleibt hingegen, dass der große Nachbar Deutschland im kommenden Jahr für kräftig steigende Gaspreise in Österreich sorgen wird.

Seit der Gaspreiskrise versucht die deutsche Bundesrepublik, über gesetzliche Füllstandsvorgaben die Versorgungssicherheit mit Erdgas zu gewährleisten. Die Kosten für diese Sicherungsmaßnahmen sollen jedoch zu einem guten Teil von Nachbarstaaten wie Österreich getragen werden. Die umstrittene Gasspeicherumlage wird immer dann fällig, wenn Erdgas das deutsche Gasnetz verlässt. Und das geht ganz schön ins Geld.