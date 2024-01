Gute Vorsätze und große Hoffnungen fürs neue Jahr

Spitalsärzte in Gaza haben Waffenarsenale offenbar für chirurgisches Besteck und UNRWA-Mitarbeiter die Hamas-Tunnel für U-Bahn-Vorarbeiten gehalten.

Haben Sie zu Silvester gute Vorsätze gefasst? Ich schon, nämlich größtmögliche Fehlerabstinenz im kommenden Kolumnenjahr. Zur Untermauerung meiner Kritik an UNO und sozialdemokratischer Nahost-Politik erwies ich zuletzt Kurt Waldheim mehr Unehre, als er verdient.

Als UN-Generalsekretär habe er es 1974 verabsäumt, den Völkermord an den Tutsi als solchen zu benennen, schrieb ich. Tatsächlich wurden in Ruanda mehr als eine halbe Million Tutsi hingemetzelt, allerdings nicht 1974, sondern, sorry, 1994. Da war Waldheim längst nicht mehr UNO-Generalsekretär, selbst als österreichischer Bundespräsident war er dazumal schon Vergangenheit, aus der, nebenbei bemerkt, hauptsächlich erinnerlich bleibt, dass zwar sein Pferd, nicht aber er selbst bei der Waffen-SS war.