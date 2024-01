2024 wird nicht das Jahr des Elektroautos

Die Autoindustrie steht vor einem herausfordernden Jahr. Nach Jahren mit Rekordgewinnen dürfte der Absatz von Neuwagen heuer deutlich sinken. Besonders schwierig wird der Markt für Elektroautos – außer für jene aus China.

Es waren Wachstumszahlen, die alle Rekorde brachen. Monat für Monat legten die Verkäufe von Elektroautos in Europa zu – um 30, 50, gar um 100 Prozent. In absoluten Zahlen waren die Zuwächse zwar gering, aber im Oktober 2023 gab es dennoch eine kleine Revolution: Erstmals wurden in der EU mehr batterieelektrische Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen als Pkw mit einem reinen Dieselmotor (14,2 Prozent zu zwölf Prozent; den größten Anteil an den Neuzulassungen hatten mit 33,4 Prozent Pkw mit Benzinmotor).

Die Zulassungszahlen täuschen allerdings über eine Entwicklung hinweg, die die Autohersteller mit großer Sorge verfolgen und die man durchaus als dramatisch bezeichnen kann. Die tatsächlichen Verkaufszahlen von Elektroautos gingen im Jahr 2023 nämlich deutlich zurück, hinter vorgehaltener Hand berichten manche Hersteller von einem Einbruch von 50 Prozent. Dass im vergangenen Jahr dennoch so viele Elektroautos neu zugelassen wurden, hat schlicht mit den langen Lieferzeiten zu tun: Viele dieser E-Autos sind schon 2022 verkauft worden.