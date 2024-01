Wiens Midwest: Wo Ohio unterm Bisamberg liegt

Feldeinsamkeit, eine Parkbank, ein Umspannwerk: Wiens Nordrand – ein Expeditionstipp.

Sie suchen das Abenteuer? Sie geben sich nur mit dem Besonderen zufrieden? Sie wollen unternehmen, was sonst niemand unternimmt, wollen erleben, was sonst niemand erlebt, wollen wagen, was niemand auch nur zu denken wagt? Ich kann Ihnen verraten: Dazu braucht’s keine mühsamen Flugreisen, kein Expeditionsequipment und keine Sherpas oder anderweitig lokalkundige Begleiter. Und vor allem braucht’s kein Rieseninvestment, wie man sich’s dieser Nachfesttage ohnehin nicht leisten kann.