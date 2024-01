Liberale Zitterpartie vor der Europawahl

Beim Votum im Juni 2024 dürfte die liberale Fraktion im EU-Parlament knapp ein Fünftel ihrer Mandate verlieren.

Wien/Brüssel. Kaja Kallas, Margrethe Vestager, Emmanuel Macron, Guy Verhofstadt – an medial dauerpräsenten Powerplayern mangelt es den europäischen Liberalen nicht. Was die estnische Premierministerin, die für Wettbewerbspolitik zuständige dänische EU-Kommissarin, den französischen Staatspräsidenten und den belgischen Europaabgeordneten abseits des politischen Marketings allerdings eint, ist die trübe Aussicht auf die Europawahlen im Juni. In den aktuellen Umfragen, die vom Onlineportal Politico aggregiert werden, wird für die liberale Fraktion im Europaparlament (Renew Europe, RE), ein besonders steiler Absturz vorhergesagt, und zwar von derzeit 101 auf gerade einmal 82 Mandate.