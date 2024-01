Nahostdebatte an US-Unis: Nun dankt auch Harvard-Chefin ab

Im Streit um Antisemitismus an US-Unis tritt nach UPenn-Präsidentin Liz Magill nun auch Claudine Gay zurück.

Es war die kürzeste Präsidentschaft in der Geschichte Harvards: Am Dienstag hat Claudine Gay, 53, ihr Amt niedergelegt – nach nur sechs Monaten und zwei Tagen an der Spitze der wohl renommiertesten Bildungseinrichtung der USA. Ursächlich war steigender öffentlicher und Uni-interner Druck auf Gay infolge von Kontroversen um ihre Haltung zu Auseinandersetzungen am Harvard-Campus, die der laufende Krieg in Gaza befeuert hat.