Betroffen sind Schönbrunner Schlosspark, Volks-, Burg- und Augarten, aber auch der Eistraum und der Donauturm. Es herrscht erhöhte Sturmwarnung.

Es pfeift in Wien. Grund sind nicht etwa die Vögel, sondern der stürmische Wind. Wiener Bundesgärten sind deshalb aktuell gesperrt. Zu groß ist die Gefahr durch herabfallende Äste.

Geosphere Austria gab für die Bundeshauptstadt eine orange Wetterwarnung aus. Das bedeutet, dass mit Einschränkungen im Alltag zu rechnen ist. Dem Wetterdienst Ubimet zufolge wurden am Nachmittag in der Innenstadt Windböen von bis zu 108 km/h gemessen. Auf der Jubiläumswarte gab es sogar orkanartige Böen von bis zu 126 km/h. Solch starke Böen gibt es in Wien nur äußerst selten. Der Höhepunkt dürfte aber erreicht sein. Bis zum Abend hin soll der Wind allerdings anhalten.

Auch Eistraum gesperrt

Die Wiener Bundesgärten Schönbrunner Schlosspark, Burg-, Volks- und Augarten sind deshalb gesperrt. Bei Ersterem aber nur der südliche Teil. Das Meiereitor und das Maria-Theresien-Tor sind geschlossen, heißt es auf der Website der Gärten. Parkbesucher werden im geöffneten Areal dazu angehalten, vorsichtig zu sein, da stets mit herabfallenden Ästen gerechnet werden muss. Freitagfrüh sollen die Parks nach Kontrollrunden wieder geöffnet werden.

Der Tiergarten ist weiterhin geöffnet. Allerdings bleibt der Eingang beim Tirolerhof zu. Auch der Eislaufplatz am Rathausplatz ist wegen des Sturms vorübergehend gesperrt. Auf einer kleineren Fläche können Besucherinnen und Besucher hier bereits seit 10. November eislaufen. Der große mit zwei Ebenen öffnet am 19. Jänner. Am Donauturm sind die Aussichtsplattform und die Rutsche gesperrt.

Feuerwehr mit vielen Einsätzen

Die Wiener Linien teilen mit, dass es wegen des starken Windes zu Verzögerungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen kann. Die Straßenbahnlinie 10 fährt wegen eines Fahrleitungsgebrechens nur zwischen Dornbach und Joachimsthalerplatz bzw. Penzinger Straße und Unter St. Veit.

Die Wiener Berufsfeuerwehr arbeitete am Nachmittag an rund 50 Sturmeinsätzen, wie ein Sprecher erklärte. Insgesamt sei die Feuerwehr bis 13.30 Uhr rund 180 Mal ausgerückt. Der Großteil davon beschränke sich jedoch auf lose Bauteile, umgestürzte Gegenstände oder Bäume. Wenngleich der Sprecher betonte, dass die Menge an Einsätzen für die Wiener Berufsfeuerwehr „schon außergewöhnlich“ sei. „Das ist für uns durchaus eine Herausforderung“, sagte er.

Mehrere Einsätze hat am Nachmittag auch die FF Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) vermeldet. Fast zeitgleich seien Sturmschäden im Ort und im Industriezentrum NÖ Süd abzuarbeiten gewesen. Auf dem Dach des Palmers Hochhauses habe die Höhenrettungsgruppe aktiv werden müssen, „um ein bedrohlich wankendes Reklameschild auf einer Höhe von rund 50 Metern zu sichern“. (schev/APA)